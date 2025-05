Guia contra assédio na aviação é lançado pelo governo Publicação orienta sobre identificação e combate a condutas inadequadas no setor aéreo Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 12h24 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério de Portos e Aeroportos e ANAC lançam guia de combate ao assédio na aviação

O Ministério de Portos e Aeroportos, em conjunto com a ANAC, lançou um guia para combater o assédio no setor aéreo. O documento está disponível no site do ministério e tem como objetivo orientar empresas, trabalhadores, entidades do setor e passageiros sobre como identificar e enfrentar comportamentos inadequados, como assédio e importunação sexual.

A publicação oferece métodos de prevenção, canais de denúncia e estratégias para acolhimento das vítimas. Esta iniciativa faz parte da campanha “Assédio Não Decola”, que visa conscientizar a sociedade sobre a importância de um ambiente seguro e respeitoso na aviação.

Assista em vídeo - Ministério de Portos e Aeroportos e ANAC lançam guia de combate ao assédio na aviação

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!