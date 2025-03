Lula encerra visita ao Japão com acordos significativos Japão anuncia compra de aviões Embraer e abertura para carne brasileira Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 12h20 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente Lula encerra compromissos oficiais no Japão com anúncio de acordos de cooperação

O presidente Lula concluiu suas atividades oficiais no Japão com a assinatura de diversos acordos de cooperação. Durante um jantar oferecido pelo primeiro-ministro Shigeru Ishiba, foi anunciada a compra de até 20 aeronaves da Embraer pela maior companhia aérea japonesa, em um negócio avaliado em R$ 10 bilhões. Ishiba também sinalizou a possibilidade de o Japão abrir seu mercado para a carne brasileira, uma antiga demanda do Brasil.

O evento contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que mencionou uma possível redução nos preços dos combustíveis no Brasil, sem especificar data ou percentual. Lula incentivou investidores japoneses a investirem no Brasil, destacando a importância da previsibilidade governamental. Foram confirmados 84 projetos de cooperação entre Brasil e Japão. O presidente brasileiro comentou sobre uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China, criticando o protecionismo e defendendo o multilateralismo.

Assista em vídeo - Presidente Lula encerra compromissos oficiais no Japão com anúncio de acordos de cooperação

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!