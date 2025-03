Lula inicia visita ao Vietnã para estreitar laços comerciais Comércio entre os dois países teve grande crescimento nos últimos 17 anos Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 12h22 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h22 ) twitter

Presidente Lula chega ao Vietnã para dar sequência aos compromissos oficiais na Ásia

O presidente Lula desembarcou em Hanói para uma visita oficial de dois dias ao Vietnã. Desde sua última visita há 17 anos, as transações comerciais entre as duas nações cresceram significativamente, passando de 534 milhões de dólares em 2008 para uma projeção de 7,7 bilhões de dólares em 2024. A meta é duplicar esta cifra até 2030.

O Brasil domina as importações de soja pelo Vietnã, fornecendo cerca de 70%, e busca aumentar as exportações nos setores de carne bovina e aeronaves. Após o anúncio da visita, o governo vietnamita declarou que não exigirá mais o certificado sanitário internacional para a importação de couro do Brasil e permitirá a entrada de miúdos de frango brasileiro a partir de março.

Além de intensificar os laços comerciais, a visita visa consolidar a influência do Brasil no sudeste asiático. Amanhã, o presidente Lula terá encontros com o líder vietnamita Luong Kuo e outros importantes dignitários.

