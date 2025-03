Número de famílias com dívidas em atraso diminui pelo terceiro mês consecutivo Taxa de inadimplência das famílias brasileiras ficou em 28,6% Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 12h28 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h28 ) twitter

Número de famílias com dívidas em atraso diminui pelo terceiro mês consecutivo

Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio indicou que o número de famílias com dívidas em atraso caiu pelo terceiro mês consecutivo. A taxa de inadimplência das famílias brasileiras foi registrada em 28,6%, representando uma redução de meio ponto percentual comparado a janeiro.

Apesar dessa diminuição, a pesquisa revela que o endividamento aumentou, com 76,4% das famílias relatando estar endividadas em fevereiro, um aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao mês anterior.

As famílias têm demonstrado preocupação com os juros das contas atrasadas e estão optando por trocar dívidas mais caras por aquelas com juros menores.

