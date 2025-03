Relatório aponta que 19 das 20 cidades mais poluídas estão na Ásia Índia concentra a maioria das cidades mais afetadas pela poluição Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 12h29 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h29 ) twitter

Relatório indica que 19 das 20 cidades mais poluídas do mundo em 2024 estão localizadas na Ásia

Um estudo realizado por uma empresa suíça revelou que das 20 cidades mais poluídas do mundo em 2024, 19 localizam-se na Ásia. A Índia destaca-se com 13 dessas cidades, onde o crescimento econômico acelerado é impulsionado pelo uso do carvão, e onde grandes aglomerações urbanas enfrentam problemas de congestionamento.

Além da Índia, o relatório identificou quatro cidades no Paquistão, uma na China e outra no Cazaquistão como as mais poluídas.

Fora do continente asiático, a única cidade mencionada é a capital do Chade, situada na região central da África.

