Rio de Janeiro intensifica campanha de vacinação contra sarampo Imunização ocorre em locais estratégicos para alcançar mais pessoas 25/03/2025 - 12h35

Rio de Janeiro intensifica vacinação contra o sarampo

A cidade do Rio de Janeiro está intensificando a vacinação contra o sarampo, priorizando locais com grande circulação de pessoas. A campanha acontece na Central do Brasil, no Aeroporto Santos Dumont e no terminal Gentileza até sexta-feira, das 8h às 16h.

O foco é vacinar adultos entre 18 e 59 anos que ainda não foram imunizados, além de jovens até 29 anos que precisam completar o esquema vacinal. Embora não haja casos registrados na capital desde 2022, a ocorrência em cidades vizinhas levou a Secretaria de Saúde a reforçar medidas preventivas.

Assista em vídeo - Rio de Janeiro intensifica vacinação contra o sarampo

