Setor de serviços inicia 2025 com queda de 0,2% em janeiro

A produção do setor de serviços no Brasil, responsável por 65% da riqueza nacional, registrou uma queda de 0,2% em janeiro de 2025 em relação a dezembro de 2024, quando se manteve estável. No acumulado dos últimos doze meses, o setor ainda apresenta um crescimento positivo de 2,9%. Os serviços prestados às famílias e os transportes foram as atividades que mais impactaram negativamente o resultado do primeiro mês do ano.

