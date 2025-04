SpaceX lança primeira missão tripulada para órbita polar Quatro civis embarcam na Crew Dragon para explorar Polos Norte e Sul Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 12h11 (Atualizado em 01/04/2025 - 12h11 ) twitter

SpaceX lança primeira missão tripulada para sobrevoar a órbita polar

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, lançou sua primeira missão tripulada para sobrevoar a órbita polar. Quatro civis embarcaram na nave Crew Dragon com o objetivo de explorar as regiões polares norte e sul. Durante o voo, eles participarão de 22 experimentos científicos para estudar os efeitos da microgravidade no corpo humano.

A tripulação, composta por não profissionais, passou meses em treinamento antes da missão. A duração estimada do voo varia entre três e cinco dias.

