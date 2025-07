ONS determina aumento do uso de usinas térmicas para o fornecimento de energia no país

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) determinou que as usinas termelétricas sejam mais utilizadas para o fornecimento de energia no país. A medida busca assegurar a capacidade de produção de energia no segundo semestre. As usinas termelétricas são mais caras e poluentes, e costumam ser acionadas em períodos de seca, como o inverno. A decisão de acioná-las fez a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) manter a bandeira vermelha nas contas de luz em julho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!