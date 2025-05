Enem 2025: MEC divulga datas de inscrição e provas Inscrições para o Enem ocorrerão de 26 de maio a 6 de junho JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 23h52 (Atualizado em 09/05/2025 - 23h52 ) twitter

Enem 2025: MEC divulga as datas para as inscrições e provas deste ano

O Ministério da Educação anunciou as datas para o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. As inscrições estarão abertas entre os dias 26 de maio e 6 de junho. As provas objetivas e a redação serão realizadas em dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro. Informações adicionais sobre o exame estarão disponíveis no edital que será divulgado em breve.

