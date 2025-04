Lula propõe soluções criativas para déficit habitacional no Brasil Presidente discursa em evento da construção civil em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 23h37 (Atualizado em 08/04/2025 - 23h37 ) twitter

Presidente Lula defende soluções criativas para o governo reduzir o déficit habitacional no país

O presidente Lula participou de um evento da indústria da construção em São Paulo, onde destacou a necessidade de soluções inovadoras para enfrentar o déficit habitacional no Brasil. Durante o encontro, ele conheceu novas tecnologias do setor e enfatizou a importância de investimentos governamentais, apontando que o déficit habitacional atinge cerca de 7 milhões de moradias no país.

Lula argumentou que investir na construção de moradias para a população não deve ser visto como um gasto, mas como um investimento essencial para a sociedade. Ele comparou a necessidade de moradia a de um pássaro que constrói seu ninho, reforçando a urgência de se buscar alternativas criativas e fontes de financiamento para resolver o problema habitacional.

Além disso, o presidente abordou a questão das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, a mais de 180 países. Lula sugeriu que o Brasil deve manter uma postura equilibrada em relação a essas medidas e criticou a decisão do presidente americano, afirmando que o mundo não pode ser governado unilateralmente.

No evento, Lula também reiterou seu apoio à proposta enviada ao Congresso que isenta do imposto de renda aqueles que ganham até 5 mil reais, com o objetivo de aumentar a tributação sobre os mais ricos e promover uma distribuição mais justa da renda.

