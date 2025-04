Milhões de aposentados enfrentam descontos no INSS sem autorização Controladoria-Geral da União destaca a dificuldade em identificar irregularidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 23h34 (Atualizado em 24/04/2025 - 23h34 ) twitter

Consulta ao extrato do INSS permite que segurados descubram se têm descontos não autorizados

A Controladoria-Geral da União informou que cerca de seis milhões de aposentados e pensionistas estão sendo impactados por descontos no INSS, sem que se saiba quantos destes são irregulares. Para verificar a presença de descontos não autorizados, os segurados devem consultar o extrato de suas aposentadorias.

Os segurados podem acessar o site ou aplicativo Meu INSS, onde, após inserir CPF e senha, devem escolher a opção de extrato para conferir os valores descontados. Caso haja contribuições associativas ou sindicais não autorizadas, é possível realizar o bloqueio diretamente pelo aplicativo.

Além disso, para empréstimos não reconhecidos, os usuários têm a opção de solicitar auxílio por meio do telefone 135 ou dirigindo-se a uma agência do INSS. É essencial não compartilhar senhas com pessoas desconhecidas ou de confiança duvidosa. O especialista recomenda que, ao identificar descontos não realizados, o bloqueio seja feito imediatamente, seguido do pedido de estorno dos valores descontados.

Assista em vídeo - Consulta ao extrato do INSS permite que segurados descubram se têm descontos não autorizados

