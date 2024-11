Delegados vão se reunir no dia 17 de dezembro para oficializar a eleição de Trump nos EUA

Ainda não há uma estimativa para o fim da apuração nos Estados Unidos. Faltam contar os votos de Arizona e de Nevada, mas tudo indica que Donald Trump também deve vencer nesses dois estados. Depois disso, os delegados se reúnem no dia 17 de dezembro para oficializar a escolha do novo presidente. No dia 6 de janeiro, o Congresso americano faz a contagem oficial dos votos. A posse será no dia 20 de janeiro.