Eleições nos EUA: Donald Trump e Kamala Harris fazem campanha no Texas

Nos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris escolheram o Texas para fazer campanha. No estado de maioria republicana, os candidatos querem atrair votos dos indecisos. Em Austin, Trump criticou o governo Biden no combate à imigração ilegal. Já Kamala faz campanha na cidade de Houston. A grande atração da noite no comício da democrata é a apresentação da cantora Beyoncé, que cresceu no estado e pode influenciar o voto dos mais jovens.