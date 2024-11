Itamaraty confirma morte de bebê brasileira durante bombardeios de Israel contra o Líbano

O Itamaraty confirmou que uma bebê brasileira de 14 meses morreu durante bombardeios ao sul de Beirute no último sábado (2). Até agora, três brasileiros morreram no conflito no Líbano. Nesta segunda (4), Israel cancelou o acordo de cooperação com agência das Nações Unidas para refugiados palestinos e atacou a sede da inteligência do grupo terrorista Hezbollah, na Síria.