EUA impõem novas sanções ao comércio de petróleo do Irã

Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra o comércio de petróleo do Irã. O Departamento do Tesouro sancionou oito embarcações envolvidas no transporte de petróleo bruto e derivados. Entre os alvos, estão petroleiros das Ilhas Marshall e Panamá. As medidas buscam impedir que o governo iraniano utilize receitas petrolíferas para financiar suas forças armadas.



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