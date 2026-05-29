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EUA impõem novas sanções ao comércio de petróleo do Irã

Secretário do Tesouro disse que não vai permitir que governo iraniano aumente receita petrolífera

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra o comércio de petróleo do Irã. O Departamento do Tesouro sancionou oito embarcações envolvidas no transporte de petróleo bruto e derivados. Entre os alvos, estão petroleiros das Ilhas Marshall e Panamá. As medidas buscam impedir que o governo iraniano utilize receitas petrolíferas para financiar suas forças armadas.

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