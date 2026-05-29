EUA x Irã: acordo provisório ainda depende da aprovação de líderes

O Irã e os Estados Unidos chegaram a um entendimento preliminar que pode resultar na reabertura do estreito de Ormuz. Este desenvolvimento é parte das negociações em andamento para resolver o conflito entre as duas nações. O acordo ainda precisa da aprovação final do presidente Donald Trump e dos líderes iranianos.



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