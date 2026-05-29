Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA x Irã: acordo provisório ainda depende da aprovação de líderes

Proposta prevê reabertura de rota e trégua de 60 dias para negociar programa nuclear

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Irã e os Estados Unidos chegaram a um entendimento preliminar que pode resultar na reabertura do estreito de Ormuz. Este desenvolvimento é parte das negociações em andamento para resolver o conflito entre as duas nações. O acordo ainda precisa da aprovação final do presidente Donald Trump e dos líderes iranianos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Estreito de Ormuz
  • Irã
  • estados-unidos
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.