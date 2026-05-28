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Trump nega concordância sobre retomada do tráfego no estreito de Ormuz

TV estatal iraniana havia informado que acordo previa gerenciamento de Teerã e Omã

Conexão Record News|Do R7

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Donald Trump afirmou que não há concordância sobre a retomada da navegação no estreito de Ormuz, contrariando um memorando divulgado pela TV iraniana sobre o retorno ao tráfego pré-guerra.

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