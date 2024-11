J.D. Vance: Trump leva para a Casa Branca o terceiro vice mais jovem da história dos EUA

A dupla que vai assumir o comando da Casa Branca, Trump e o vice, J.D. Vance, tem uma diferença grande de idade: 38 anos. Trump será o mais velho a tomar posse, com 78 anos. Já J.D. Vance é o terceiro vice-presidente mais jovem da história americana. Um nome forte dentro do Partido Republicano. E ainda: Brian Hook, ex-funcionário do Departamento do Estado, deve liderar a equipe de transição nos EUA.