Mulher é resgatada após cair das pedras no mar da praia de Itacoatiara, em Niterói (RJ)

Uma mulher foi resgatada depois de cair das pedras no mar de uma das praias mais perigosas de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O salvamento foi gravado. A mulher, de 33 anos, tirava fotos na área costeira da praia de Itacoatiara quando se desequilibrou e caiu na água. O mar estava agitado, com muitas ondas. O bombeiro Henrique Bruto foi o primeiro a chegar até ela.



