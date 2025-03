No Egito, líderes do mundo árabe discutem plano de reconstrução para a Faixa de Gaza

No Egito, líderes do mundo árabe se reúnem para discutir uma proposta de reconstrução para a Faixa de Gaza após o fim do conflito. O presidente do Egito pediu que todos os países árabes participem dos esforços para reerguer Gaza sem a saída dos palestinos. Serão R$ 309 bilhões de investimentos para os próximos cinco anos. A primeira fase seria dedicada à limpeza e remoção de entulhos e à construção de moradias provisórias para acomodar cerca de 1,5 milhão de pessoas.



