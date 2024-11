Pelo menos 26 pessoas morrem em ataque terrorista no Paquistão

Pelo menos 26 pessoas morreram em um ataque terrorista no Paquistão. A explosão aconteceu em uma estação de trem na fronteira com o Azerbaijão e o Irã. Cerca de 60 pessoas ficaram feridas, a maioria militares. O Exército de Libertação Balúchi, um grupo separatista da região, assumiu a autoria do atentado. Segundo as autoridades, o alvo seria uma unidade do Exército paquistanês.