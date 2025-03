Principal aeroporto de Londres volta a operar após ficar fechado por 17 horas devido a incêndio

O principal aeroporto de Londres, na Inglaterra, voltou a operar depois de ficar fechado por 17 horas. Um incêndio em uma subestação de energia suspendeu todos os voos. O fechamento do aeroporto de Heathrow provocou filas e longas esperas em várias partes do mundo. No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, passageiros prontos para embarcar foram informados que o voo tinha sido cancelado.



