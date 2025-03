Série de tornados nos EUA provoca 40 mortes em três dias

Uma série de tornados, nos Estados Unidos, causou a morte de 40 pessoas. O vento forte destruiu casas, comércios e escolas. Alabama, Texas e Arkansas estão entre as regiões mais afetadas. Bombeiros fazem buscas por desaparecidos e acreditam que o número de mortes pode aumentar. No ano passado, foram registrados 1.800 tornados nos Estados Unidos.



