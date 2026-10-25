Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai a R$ 300 milhões; veja os números deste sábado (24) As apostas podem ser feita nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, site ou aplicativo Caixa

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Edu Garcia/R7 - 18.11.2022/Edu Garcia/R7 - 18.11.2022

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 3.074 da Mega-Sena, realizado neste sábado (24), e o prêmio principal acumulou mais uma vez. Com isso, a estimativa da Caixa é de que o próximo sorteio pague R$ 300 milhões, um dos maiores valores já oferecidos pela loteria em concursos regulares.

Os números sorteados foram: 02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57. Como não houve ganhadores na faixa principal, o montante acumulado cresceu após a sequência de concursos sem vencedores.

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Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 175 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 30.318,56 cada. Outras 11.643 apostas fizeram a quadra, garantindo um prêmio individual de R$ 651,00.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na segunda-feira (26), quando os apostadores disputarão a bolada estimada em R$ 300 milhões. As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial da instituição.

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