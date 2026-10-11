Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 150 milhões; veja os números deste domingo
Ao todo, 150 apostadores acertaram cinco números, e outras 9.096 apostas tiveram quatro acertos
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.069 da Mega-Sena sorteado na manhã deste domingo (11), que pagaria R$ 112 milhões, e, por isso, o prêmio acumulou e pode chegar a R$ 150 milhões no próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (14).
Veja os números sorteados neste domingo (11): 05 - 19 - 22 - 44 - 47 - 57.
Ninguém venceu o prêmio de R$ 112 milhões sorteado neste domingo, mas 150 apostadores acertaram cinco números e, por isso, receberão R$ 26.095,23 cada. Outras 9.096 apostas tiveram quatro acertos e, por isso, renderão R$ 709,33 cada.
Como apostar
As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.
Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.
Os sorteios são normalmente realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.
Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
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