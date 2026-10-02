Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 82 milhões no sábado; veja os números Por causa das eleições, o próximo sorteio será no sábado (3), às 21h, em vez de domingo; apostas podem ser feitas até as 20h

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Edu Garcia/R7 - 18.11.2022/Edu Garcia/R7 - 18.11.2022

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (01), em São Paulo. O concurso 3.065 teve os seguintes números sorteados: 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53.

Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 82 milhões. Por causa das eleições, o próximo sorteio será no sábado (3), às 21h, em vez de domingo.

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Os 5 acertos tiveram 47 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 49.503,22 para cada. Já os 4 acertos registraram 3.642 vencedores, que receberão cada um R$ 1.053,03.

As apostas podem ser registradas até as 20h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h, com exceção deste fim de semana, que terá eleições.

Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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