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Mega-Sena volta a acumular e poderá pagar R$ 92 milhões; veja os números deste sábado

As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, site ou aplicativo Caixa

Loterias|Do R7

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Mega-Sena tem aposta simples de R$ 6,00
Mega-Sena tem aposta simples de R$ 6,00 R7

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (3), em São Paulo. O concurso 3.066 teve os seguintes números sorteados: 06 - 04 - 09 - 13 - 28 - 48.

O concurso, que é sorteado aos domingos, foi antecipado para esta noite devido às eleições de amanhã.


O prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 92 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (6).

Os 5 acertos tiveram 118 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 25.224,37 para cada. Já os 4 acertos registraram 8.062 vencedores, que receberão R$ 608,56 cada.


As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.


Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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