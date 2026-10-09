Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 112 milhões; veja os números desta quinta As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Lúcia Almeida/R7

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (8), em São Paulo. O concurso 3.068 teve os seguintes números sorteados: 07 - 10 - 39 - 40 - 43 - 57.

Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 112 milhões no próximo sorteio, no domingo (11).

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Os 5 acertos tiveram 62 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 51.808,94 para cada. Já os 4 acertos registraram 4.884 vencedores, que receberão R$ 1.084,10 cada.

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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