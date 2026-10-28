Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 309,9 milhões; confira os números desta terça-feira Caixa divulga daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado

Mega-Sena tem aposta simples de R$ 6 PABLO DE LUCA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 27.09.2025

A Mega-Sena sorteou R$ 309,9 milhões nesta terça-feira (27), em São Paulo. O concurso 3.076 teve os seguintes números sorteados: 06 - 30 - 32 - 38 - 49 - 57.

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado, além do rateio.

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A Mega-Sena terá uma semana especial com sorteios todos os dias.

Serão sorteados na semana os concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080. O esquema de aposta continua o mesmo: elas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Normalmente, os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

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