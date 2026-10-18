Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula em R$ 185 milhões Concurso 3071 da Caixa teve as seguintes dezenas definidas neste domingo: 12 - 22 - 41 - 45 - 51 - 52

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3071 da Mega-Sena , com prêmio de R$ 171.152.252,94.

Os números sorteados foram: 12, 51, 52, 41, 22 e 45.

Ainda não foi divulgado se houve ganhadores que acertaram todos os números.

As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pelo aplicativo Caixa, com opções de Surpresinha e Teimosinha. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mega-Sena: concurso 3071 vai pagar R$ 171 milhões a quem acertar as seis dezenas Rafa Neddermeyer/Agência Brasil – 22.06.2026

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3071 da Mega-Sena, cujo prêmio era de R$ 171.152.252,94, realizado neste domingo (18), em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas foram: 12 - 22 - 41 - 45 - 51 - 52.

Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 185 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (20).

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Os 5 acertos tiveram 102 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 58.806,72 para cada uma. Já os 4 acertos registraram 7.381 vencedores, que receberão R$ 1.339,55 cada.

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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