Acidente com ônibus deixa 15 feridos em Belo Horizonte De acordo com os bombeiros, motorista avançou em curva, subiu em canteiro e bateu em pilar de viaduto, após ter passado mal Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas, com Bruno Paz* 13/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 14/02/2025 - 07h50 )

Ônibus bateu violentamente em pilar de viaduto

Ao menos 15 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus da linha 9503 (Taquaril/Jaraguá), por volta de 18h00 desta quinta-feira (13), na saída do Túnel da Lagoinha, na região Noroeste de Belo Horizonte. Três viaturas dos bombeiros e seis do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas ao local e prestaram os primeiros socorros.

Segundo os bombeiros, o motorista seguia no sentido bairro/Centro e avançou na curva, na saída do Túnel. Ele passou o canteiro central e bateu no pilar do viaduto. Ao que tudo indica, teria passado mal. Por conta do choque, as vítimas tiveram “algum nível de trauma (leve à moderado) pela força da batida, principalmente na região da cabeça. Todas sem sinais de fraturas”, informou os bombeiros, revelando, ainda, “que o motorista estava desorientado e não soube informar ao certo o que teria havido”.

Entre os feridos, 14 estavam no coletivo e uma pessoa na rua, sendo atingida por estilhaços. As vítimas foram conduzidas para UPA Oeste pela Unidade de Resgate e Ambulâncias do SAMU.

Batida

‌



Por conta da batida, houve vazamento de combustível do veículo. Bombeiros espalharam serragem na pista para evitar novos acidentes. Segundo a BHTRANS, os outros ônibus que seguiam na mesma direção foram desviados para a pista mista, priorizando o retorno sentido Avenida Antônio Carlos. Agentes da BHTrans monitoraram o trânsito para minimizar a retenção sentido bairro no Viaduto Oeste e Avenida do Contorno.

*estagiário sob supervisão de Ricardo Vasconcelos

