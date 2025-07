Acidente entre carro e ônibus de turismo mata três adultos e duas crianças em Minas Gerais Trinta e quatro pessoas estavam no ônibus; três ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 29/07/2025 - 10h15 (Atualizado em 29/07/2025 - 10h16 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Acidente entre ônibus de turismo e carro em Janaúba, MG, resulta em cinco mortes.

Todas as vítimas do carro eram da cidade de Porteirinha, incluindo duas crianças.

Trinta e quatro pessoas estavam no ônibus; três ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU.

Rodovia MG-122 foi interditada para resgate e apuração das causas do acidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Reprodução/Record Minas

Um acidente envolvendo ônibus de turismo e carro deixou cinco pessoas mortas em Janaúba, no norte de Minas, a 540 km de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (28).

Todos os passageiros que estavam no carro morreram, sendo eles o motorista, uma mulher, uma idosa e duas crianças, de 10 e três anos. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas pelas equipes do Corpo de Bombeiros com o uso de ferramentas hidráulicas.

No ônibus, estavam a bordo 34 pessoas, que retornavam para Belo Horizonte de uma viagem a Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Dois passageiros e um dos motoristas ficaram feridos. Todos foram atendidos e encaminhados pelo SAMU ao Hospital Regional de Janaúba.

Todas as cinco pessoas que estavam no carro e morreram no acidente eram da cidade de Porteirinha, também no norte de Minas Gerais.

‌



Em razão da gravidade do acidente, a rodovia MG-122 permaneceu totalmente interditada entre 18h50 e 23h20, para o trabalho das equipes de resgate, atendimento às vítimas, realização da perícia e liberação da pista.

As guarnições ASL, ABTS e UR do Corpo de Bombeiros atuaram no local com apoio do SAMU, Polícia Militar e Perícia Técnica da Polícia Civil, que realizou os levantamentos iniciais para apuração das causas do acidente.

