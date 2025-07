Após sofrer ameaças, filho acusado de matar professora em BH é transferido de unidade prisional A defesa alega risco à integridade física de Matteos diante da superlotação e do clima hostil no Ceresp Gameleira Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD Minas 28/07/2025 - 16h42 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após ameaças, filho acusado de matar professora em BH é transferido de unidade prisional

Matteos França Campos, de 32 anos, foi transferido no início da tarde desta segunda-feira (28) para o Presídio Inspetor Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A Secretaria de Estado de Segurança e Justiça (Sejusp) de Minas Gerais confirmou a transferência.

RESUMO DA NOTÍCIA Matteos França Campos, acusado de matar a mãe professora, foi transferido para outra unidade prisional devido a ameaças de morte.

A defesa alegou risco à integridade física do acusado, citando superlotação e clima hostil no Ceresp Gameleira.

Soraya Tatiana, a vítima, desapareceu em julho e teve o corpo encontrado dois dias depois; Matteos confessou o crime após uma discussão.

A família de Soraya expressou gratidão pelas mensagens de apoio e pediu compreensão durante o momento de luto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A mudança de unidade ocorreu após pedido da defesa, que relatou ameaças de morte contra o acusado dentro do Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) Gameleira, onde ele estava detido desde sexta-feira (25), após confessar ter matado a própria mãe, a professora Soraya Tatiana França Bonfim, de 56 anos.

A defesa alega risco à integridade física de Matteos diante da superlotação e do clima hostil no Ceresp. O pedido foi acatado após audiência de custódia no domingo (27), quando a Justiça converteu a prisão temporária do investigado em prisão preventiva.

Família pede respeito à dor

Em nota enviada à imprensa, a família de Soraya agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nos últimos dias e pediu compreensão da imprensa e da sociedade neste momento de luto. Eles afirmaram estar vivendo uma perda irreparável e disseram que a prioridade, agora, é cuidar uns dos outros, especialmente da mãe de Soraya. A nota também agradeceu o trabalho das autoridades e dos jornalistas que têm tratado o caso com respeito.

‌



Relembre o caso

Soraya Tatiana era professora de história no Colégio Santa Marcelina, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ela desapareceu em 18 de julho e seu corpo foi encontrado dois dias depois, no domingo (20). Matteos, filho da vítima, confessou o assassinato à Polícia Civil, alegando que o crime ocorreu após uma discussão provocada por dívidas contraídas com empréstimos e apostas online, incluindo o chamado “jogo do tigrinho”.

O caso segue sob investigação e corre em segredo de Justiça.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp