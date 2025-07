Caminhoneiro morto por guarda municipal será enterrado nesta terça (27) em Sete Lagoas (MG) Marcos Vinício foi morto no último domingo (27), após ser baleado por um agente da Guarda Civil Municipal durante festa religiosa Minas Gerais|Do R7, com Juliana Pereira, da Record Minas 29/07/2025 - 09h03 (Atualizado em 29/07/2025 - 09h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O caminhoneiro Marcos Vinícius Ribeiro Dias, de 28 anos, será enterrado em Sete Lagoas após ser baleado por um guarda municipal.

Amigos e familiares contestam a versão oficial, afirmando que ele não atropelou ninguém durante a abordagem.

A Guarda Civil Municipal alegou que Marcos desobedeceu uma ordem e representou um risco, resultando no disparo.

A Prefeitura afastou dois agentes da GCM e está colaborando com as investigações do caso. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Amigos e familiares contestam a versão oficial apresentada pela Guarda Civil Municipal Reprodução/Redes Sociais

O corpo do caminhoneiro Marcos Vinício Ribeiro Dias, de 28 anos, será velado e enterrado nesta terça-feira (28), em Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte. Ele foi morto no último domingo (27), após ser baleado por um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) durante uma festa religiosa na cidade.

Na tarde desta segunda (27), colegas caminhoneiros realizaram uma carreata pacífica em homenagem ao amigo. Os veículos, adesivados com o nome de Marcos, percorreram ruas da cidade em sinal de respeito e protesto.

Amigos e familiares contestam a versão oficial apresentada pela Guarda Civil Municipal. Segundo eles, Marcos não atropelou ninguém e houve excesso na abordagem.

Relembre o caso

Segundo a versão divulgada pela Guarda Civil Municipal, o caminhoneiro teria desobedecido uma ordem de parada e avançado com o caminhão sobre um agente da corporação durante a festa religiosa. A ocorrência foi registrada por volta das 14h05, na região central de Sete Lagoas, após a interrupção da carreata.

‌



A GCM informou que, durante o evento, foram identificadas irregularidades como consumo de bebidas alcoólicas por motoristas, o que representaria risco para crianças, idosos e famílias presentes. Diante disso, os organizadores foram orientados a encerrar o cortejo às 14h, pedido que, segundo a corporação, foi acatado.

Minutos depois, ainda segundo o relato da GCM, uma viatura foi posicionada para sinalizar o fim do evento. Nesse momento, o caminhão dirigido por Marcos Vinícius teria avançado sobre o bloqueio, subido na calçada e passado em alta velocidade ao lado da viatura. Ao tentar interceptar o veículo em uma esquina, um agente da GCM foi atropelado, tendo a perna atingida pelas rodas do caminhão. Na sequência, o motorista teria dado marcha à ré na tentativa de atropelar novamente o servidor.

‌



Diante do que foi considerado “risco iminente à vida”, um dos agentes efetuou um disparo, que atingiu Marcos Vinícius. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Monsenhor Flávio D’Amato, mas não resistiu. Uma mulher que também foi atingida durante a ação recebeu atendimento médico e foi liberada.

Providências

A Prefeitura de Sete Lagoas afirmou que dois agentes da GCM foram afastados preventivamente e que está colaborando com as investigações. A corporação declarou que todas as providências legais estão sendo tomadas e que o caso será rigorosamente apurado pelas autoridades competentes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp