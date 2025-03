Adolescente de 14 anos está desaparecida há 11 dias na Grande BH Vizinhos viram Yasmin Vitória Miranda Silva entrando em um carro em Santa Luzia, na região metropolitana de BH Minas Gerais|Do R7, com Record Minas 03/03/2025 - 11h36 (Atualizado em 03/03/2025 - 11h36 ) twitter

Polícia Civil de Minas Gerais informou que investiga o desaparecimento da adolescente Reprodução/Redes Sociais

Uma adolescente, que completou 14 anos, neste domingo (02), está desaparecida desde o dia 20 de fevereiro. A última vez que Yasmin Vitória Miranda Silva foi vista foi no bairro Vila Olga, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o pai, Luciano Gomes da Silva, a última vez que ele viu a filha foi no dia 20 de fevereiro, na parta da manhã. O pai saiu para trabalhar e a menina sairia mais tarde para a escola. Quando ele voltou para casa, por volta das 15h, a menina não estava no local. O pai conta que conversou com vizinhos e eles teriam visto a garota entrando no banco de passageiro de um carro e pensaram que era um veículo de aplicativo.

O pai tentou contato com a filha, mas não conseguiu mais. A adolescente faz acompanhamento psicológico por conta de maus tratos quando morava com a mãe e o padrasto. Desesperado pela falta de notícia, Luciano pede ajuda. Ele tem a guarda da menina e desde então cuida dela com ajuda da madrinha.

‘’Dei falta dela quando cheguei em casa, procurei por todo canto. Até os vizinhos disseram que viram minha filha entrando em um carro, mas ninguém anotou a placa”, contou o pai.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que investiga o desaparecimento da adolescente. Quem tiver informações sobre o paradeiro da adolescente pode ligar no número 0800-2828197. O sigilo da ligação é garantido.