Aumento em imposto estadual encarece gasolina e diesel em Minas Gerais Preço da gasolina terá um acréscimo de R$ 0,10 e do diesel R$ 0,06 após reajuste do ICMS Minas Gerais|Rosildo Mendes, da RECORD MINAS 01/02/2025 - 15h45 (Atualizado em 01/02/2025 - 16h33 )

Os motoristas e proprietários de veículos devem preparar os bolsos. A partir deste sábado (1º), o preço da gasolina terá um acréscimo de R$ 0,10 devido ao aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), de caráter estadual. O diesel também sofrerá reajuste, com aumento de R$ 0,06 por litro. Já o etanol não terá mudanças na tributação.

Com o reajuste, a expectativa é de elevação nos preços dos combustíveis nos postos, o que preocupa consumidores e pode gerar impactos em toda a cadeia econômica. O aumento no custo do transporte de cargas pode refletir diretamente no preço de produtos e serviços, incluindo alimentos da cesta básica, em um possível efeito cascata.

Em Belo Horizonte, segundo o levantamento mais recente da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), realizado no último sábado (25), o preço médio da gasolina variava entre R$ 6,18 e R$ 6,89, uma diferença de R$ 0,71. Com o novo reajuste, estima-se que em alguns postos da capital mineira o preço da gasolina possa atingir R$ 6,99.

Segundo a SEF/MG (Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais), o reajuste foi definido de forma colegiada pelos estados no Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária. Ainda de acordo com a pasta, os valores foram determinados após pesquisa da Confaz dos preços médios divulgados pela ANP.

“Importante reforçar que, até o ano de 2022, a forma de cobrança do ICMS era muito onerosa para o consumidor, uma vez que impunha reajuste mensal, com a aplicação de uma alíquota de 31% sobre o valor do litro de gasolina. Agora, independentemente do valor cobrado no mercado, o imposto cobrado é sempre o mesmo o ano inteiro”, reforçou a secretaria.