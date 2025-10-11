Cinco pessoas morrem após caminhão bater de frente com um carro na MGC-135, em Mirabela (MG)
Motorista do caminhão fugiu após o acidente; entre as vítimas estavam três pessoas da mesma família
Cinco pessoas morreram após um caminhão-tanque bater de frente com um carro, na MGC-135, sentido Montes Claros, em Mirabela, a 492 km de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (10).
De acordo com a Polícia Militar, o caminhão-tanque, que transportava leite, invadiu a contramão e atingiu a frente do veículo onde as vítimas estavam.
O motorista do carro, de 41 anos, a esposa dele, de 40 anos, e o filho de 13 anos, morreram no local. Dois amigos da família, de 50 e 39 anos, também não resistiram.
Ainda segundo os militares, o motorista do caminhão fugiu após o acidente, sem prestar socorro às vítimas. No veículo, foram encontradas quatro porções de maconha e duas de cocaína.
A empresa de laticínios, responsável pelo caminhão, confirmou que ele é funcionário da firma e que ainda não foi localizado.
A pista foi interditada nos dois sentidos. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Civil ajudaram na ocorrência. As buscas pelo caminhoneiro continuam.