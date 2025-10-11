Cinco pessoas morrem após caminhão bater de frente com um carro na MGC-135, em Mirabela (MG) Motorista do caminhão fugiu após o acidente; entre as vítimas estavam três pessoas da mesma família

O motorista do carro, de 41 anos, a esposa dele, de 40 anos, e o filho de 13 anos, morreram no local. Dois amigos da família, de 50 e 39 anos, também não resistiram.

Cinco pessoas morreram após um caminhão-tanque bater de frente com um carro, na MGC-135, sentido Montes Claros, em Mirabela, a 492 km de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão-tanque, que transportava leite, invadiu a contramão e atingiu a frente do veículo onde as vítimas estavam.

O motorista do carro, de 41 anos, a esposa dele, de 40 anos, e o filho de 13 anos, morreram no local. Dois amigos da família, de 50 e 39 anos, também não resistiram.

Ainda segundo os militares, o motorista do caminhão fugiu após o acidente, sem prestar socorro às vítimas. No veículo, foram encontradas quatro porções de maconha e duas de cocaína.

‌



A empresa de laticínios, responsável pelo caminhão, confirmou que ele é funcionário da firma e que ainda não foi localizado.

A pista foi interditada nos dois sentidos. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Civil ajudaram na ocorrência. As buscas pelo caminhoneiro continuam.