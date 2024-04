Ex-jogador Sorín, ídolo do Cruzeiro, volta a BH e recebe torcedores em Mercado Distrital Lateral divulgou o encontro nas redes sociais para uma sessão de fotos e autógrafos com a torcida celeste

O ex-jogador Sorín, ídolo do Cruzeiro, voltou a Belo Horizonte e recebeu os torcedores no Mercado Distrital do bairro Cruzeiro, na região centro-sul da capital mineira. O lateral divulgou o encontro nas redes sociais para uma sessão de fotos e autógrafos com a torcida celeste.