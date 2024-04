A Hora da Venenosa: namoro do jogador Endrick e modelo, Gabriely Miranda preocupa staff Equipe do atleta teme que relacionamento atrapalhe futebol do garoto; atacante está de malas prontas para a Espanha

O namoro do jogador Endrick e a modelo Gabriely Miranda tem preocupado o staff do atleta. A equipe do atacante teme que o relacionamento atrapalhe o futebol do garoto. Ele está de malas prontas para a Espanha, onde vai atuar pelo Real Madrid.