A Hora da Venenosa: Amanda Kimberly desabafa sobre ausência de filha nos jogos da Copa do Mundo

A influenciadora digital Amanda Kimberlly quebrou o silêncio nas redes sociais ao comentar a repercussão envolvendo a ausência da filha nos jogos da Seleção Brasileira.



Segundo ela, a cada partida da seleção brasileira, seu nome e o da filha viram alvo de comentários e especulações na internet. 'Basta a Seleção entrar em campo que a internet faz um espetáculo com o meu nome e com o nome da minha filha', desabafou.



A menina, filha de Amanda com o jogador Neymar Jr., é a única herdeira do atleta que não está nos Estados Unidos acompanhando os jogos da Copa do Mundo, o que tem gerado questionamentos nas redes sociais.



A influenciadora afirmou ainda que a ausência não é de sua responsabilidade. Segundo ela, a filha chegou a tirar o visto americano para viajar, mas não esteve presente nos jogos.



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