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A Hora da Venenosa: Anitta e Daniel de Oliveira cantam juntos e fãs especulam possível romance

Vídeo publicado pelo ator nas redes sociais mostrou os dois cantando juntos e despertou curiosidade entre os fãs

Balanço Geral MG|Do R7

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A cantora Anitta reuniu amigos e familiares para assistir ao jogo do Brasil contra a Noruega, no último domingo (5). Entre os convidados, estava o ator mineiro Daniel de Oliveira.

Nas redes sociais, Daniel compartilhou um vídeo em que aparece cantando ao lado da artista. A sintonia e a intimidade entre os dois chamaram a atenção dos seguidores, levantando comentários sobre a proximidade da dupla.

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