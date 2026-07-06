A Hora da Venenosa: Anitta e Daniel de Oliveira cantam juntos e fãs especulam possível romance

A cantora Anitta reuniu amigos e familiares para assistir ao jogo do Brasil contra a Noruega, no último domingo (5). Entre os convidados, estava o ator mineiro Daniel de Oliveira.



Nas redes sociais, Daniel compartilhou um vídeo em que aparece cantando ao lado da artista. A sintonia e a intimidade entre os dois chamaram a atenção dos seguidores, levantando comentários sobre a proximidade da dupla.



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