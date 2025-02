A Hora da Venenosa: artistas repercutem descaso da premiação do Grammy com Milton Nascimento

Vários artistas se manifestaram com relação à falta de lugar para Milton Nascimento durante a premiação do Grammy, no último domingo (2). O brasileiro foi um dos indicados ao prêmio de melhor álbum de jazz vocal, mas não teve um lugar reservado no salão principal, onde se sentam as celebridades. Equipe do Milton Nascimento divulgou uma nota esclarecendo que o cantor teve um lugar reservado na arquibancada, desconsiderando toda a trajetória do artista e a idade avançada, 82 anos, que o impedia de subir e descer escadas.