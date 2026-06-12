A Hora da Venenosa: ator Sidney Sampaio se casa em um castelo no interior de SP

Na última quinta-feira (11), o ator Sidney Samapaio e a médica Luana Sales se casaram em um castelo no interior de São Paulo. A cerimônia reuniu 500 convidados entre familiares e amigos do casal.



O ator contou que eles aproveitarão a Lua de Mel nas serras de Campos do Jordão (SP). No entanto, a viagem será por pouco dias, pois o artista está gravando a novela Amor em Ruínas, da RECORD.