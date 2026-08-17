Alexandre Kalil viaja a São Paulo para realizar cirurgia de transplante de córnea

O candidato ao Governo de Minas, Alexandre Kalil (PDT), informou que precisou fazer uma viagem para São Paulo, nesta segunda-feira (17), para realizar uma cirurgia de transplante de córnea. O empresário seria o primeiro entrevistado da RECORD Minas desta semana, que trará entrevistas com os principais candidatos ao Governo.



Em nota, enviada para a produção do Balanço Geral, Kalil disse que estava em uma fila para cirurgia eletiva e agora conseguiu a vaga. Por conta do procedimento, ele não poderá participar da entrevista e deve ficar oito dias afastado da campanha.



Nota na íntegra:



"Eu sofri na pele a fila da cirurgia eletiva. Fiquei cerca de seis meses na fila do SUS para fazer o transplante de córnea, e chegou a minha hora. Estou pessoalemnte muito feliz. Vou ter que ir para São Paulo porque a fila em São Paula ada muito mais rápida do que aqui em Minas Gerais. Estou viajando hoje para fazer o procedimento, e não poderei participar da entrevista... Vou ficar fora uma semana, oito dias. Mas saúde é tudo! Que Deus me ajude. Espero ter nova oportunidade de conversar com vocês em breve. Muito obrigada a todos. Um abraço!"



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