Alexandre Kalil viaja a São Paulo para realizar cirurgia de transplante de córnea
Candidato ao Governo de Minas precisou desmarcar entrevista da qual participaria na RECORD Minas, nesta segunda-feira (17)
O candidato ao Governo de Minas, Alexandre Kalil (PDT), informou que precisou fazer uma viagem para São Paulo, nesta segunda-feira (17), para realizar uma cirurgia de transplante de córnea. O empresário seria o primeiro entrevistado da RECORD Minas desta semana, que trará entrevistas com os principais candidatos ao Governo.
Em nota, enviada para a produção do Balanço Geral, Kalil disse que estava em uma fila para cirurgia eletiva e agora conseguiu a vaga. Por conta do procedimento, ele não poderá participar da entrevista e deve ficar oito dias afastado da campanha.
Nota na íntegra:
"Eu sofri na pele a fila da cirurgia eletiva. Fiquei cerca de seis meses na fila do SUS para fazer o transplante de córnea, e chegou a minha hora. Estou pessoalemnte muito feliz. Vou ter que ir para São Paulo porque a fila em São Paula ada muito mais rápida do que aqui em Minas Gerais. Estou viajando hoje para fazer o procedimento, e não poderei participar da entrevista... Vou ficar fora uma semana, oito dias. Mas saúde é tudo! Que Deus me ajude. Espero ter nova oportunidade de conversar com vocês em breve. Muito obrigada a todos. Um abraço!"
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
A Hora da Venenosa: Confira a edição desta segunda-feira (17)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Alexandre Kalil viaja a São Paulo para realizar cirurgia de transplante de córnea
Candidato ao Governo de Minas precisou desmarcar entrevista da qual participaria na RECORD Minas, nesta segunda-feira (17)
Motorista embriagada atropela adolescente e foge sem prestar socorro no interior de MG
Vítima foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos; Polícia Civil investiga o caso
Estelionatários se passam por assistentes sociais para aplicar golpe em idosos em BH
Casal de idosos foi alvo de estelionato após receber falsos assistentes sociais em casa
Carro capota em BH e polícia diz que passageiros e motorista tinham sinais de embriaguez
Acidente ocorreu na Avenida Carlos Luz; três mulheres e um homem estavam no veículo
A Hora da Venenosa: Fiuk admite crise financeira e desabafa sobre relação com pai
Cantor usou redes sociais para expor dificuldades no relacionamento com cantor Fábio Jr.
Menina de 9 anos tem crise incontrolável de riso e descobre condição rara
Vídeo da criança viralizou nas redes sociais; mãe fez alerta após diagnóstico
Lei Lucas: norma exige que escolas tenham profissionais instruídos em técnicas de primeiros socorros
Diretriz visa prevenir acidentes, capacitando profissionais em emergências como engasgos
Familiares e amigos se despedem de jovem morto na porta da empresa onde trabalhava na Grande BH
William Queiroz, de 28 anos, foi morto a tiros saindo do trabalho; caso está sendo apurado
Comerciante armado reage e atira em assaltantes em lanchonete em Contagem, na Grande BH
Dois suspeitos são feridos após tentativa frustrada de roubo em Contagem
Incêndio atinge galpão de catadores de papel em Belo Horizonte
Fogo começou após tentativa de entrada de moradores em situação de rua na Zona Oeste da cidade
A Hora da Venenosa: Isis Valverde esclarece suposta intriga com Grazi Massafera
Após anos de rumores sobre suposta rivalidade, Isis Valverde e Grazi Massafera aparecem juntas em evento e atriz comenta sobre as especulações
Operação da Polícia Civil desarticula quadrilha de furto de gado em MG
Investigações foram iniciadas após o furto de 30 cabeças de gado nas regiões do Vale do Mucuri e Zona da Mata
Veterinário de BH constrói espaço de resgate e reabilitação para animais vítimas de maus-tratos
Espaço acolhe animais vítimas de maus-tratos e planeja promover visitas educativas para conscientizar o público sobre a proteção da fauna