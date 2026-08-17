A Hora da Venenosa: Confira a edição desta segunda-feira (17)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": MC Ryan SP, o artista mais ouvido do Brasil, é também o maior caloteiro? Ele foi processado por violação de direitos autorais de 34 músicas! E mais: Ney Matogrosso denuncia golpe com perfil falso em rede social. O cantor pode ser uma metamorfose ambulante, mas não aceita que outras pessoas se passem por ele!



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