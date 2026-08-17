Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

A Hora da Venenosa: Confira a edição desta segunda-feira (17)

Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": MC Ryan SP, o artista mais ouvido do Brasil, é também o maior caloteiro? Ele foi processado por violação de direitos autorais de 34 músicas! E mais: Ney Matogrosso denuncia golpe com perfil falso em rede social. O cantor pode ser uma metamorfose ambulante, mas não aceita que outras pessoas se passem por ele!

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Hora da Venenosa
  • MC Ryan SP
  • Ney Matogrosso

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.