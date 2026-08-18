A Hora da Venenosa: morre Laura Cardoso, ícone da dramaturgia brasileira, aos 98 anos

A atriz Laura Cardoso morreu nesta terça-feira (18), aos 98 anos, em sua casa, em São Paulo. Segundo informações divulgadas no perfil oficial da artista nas redes sociais, a causa da morte foi natural.



Com mais de 80 anos de carreira, Laura Cardoso se consolidou como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Ao longo da trajetória, participou de cerca de 60 novelas, além de trabalhos no teatro e no cinema. Seu último trabalho foi um curta-metragem lançado em 2025. Na televisão, sua última participação em uma novela ocorreu em 2019.



Laura começou a carreira artística aos 15 anos e estreou nas telas pela antiga TV Tupi. Ao longo das décadas, construiu uma carreira marcada por personagens memoráveis e se tornou referência na televisão, no teatro e no cinema brasileiros.



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