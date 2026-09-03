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A Hora da Venenosa: Confira a edição desta quinta (03)

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Balanço Geral MG|Do R7

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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": guerra dos piolhos: Luana Piovani e Pedro Scooby trocam acusações de negligência dos cuidados com os filhos gêmeos. E mais: Simone Mendes é processada pelo músico Léo Stuart, por causa de um problema na obra de uma mansão. E sabe o que a cantora fez enquanto isso? Uma cirurgia plástica no nariz!

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