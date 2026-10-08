A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (08)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": o surfista Pedro Scooby está passando por mares revoltos graças a um processo envolvendo o falecido pai, acusado de fazer uma ex-funcionária de "laranja". Para se defender, o esportista revelou que não mantinha relação com o pai há 20 anos. E mais: a influenciadora Amanda Kimberlly procurou a polícia depois de receber ataques contra a filha que tem com o jogador Neymar.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Achamos em Minas: conheça o Parque Estadual do Rio Doce, a maior reserva de Mata Atlântica de MG
Parque abriga mais de 40 lagos naturais; visitantes podem explorar exposições interativas e desfrutar de diversas atividades
Idoso é morto com mais de 30 tiros durante ataque em Vespasiano, na Grande BH; alvo era o filho dele
Suspeitos invadiram a casa da vítima no bairro Morro Alto; ataque era direcionado ao filho do homem
Lote abandonado é utilizado como ponto de descarte irregular de lixo em BH
Moradores da região relatam que o local apresenta mau cheiro e conta com a presença de animais peçonhentos
Surto de sarna humana fecha escolas e deixa mais de 8 mil alunos sem aula na Grande BH
241 casos de sarna humana foram registrados em Lagoa Santa; retorno das aulas está previsto para o dia 19 de outubro
Câmbio: novo esporte une atividade física e convivência entre pessoas com mais de 50 anos em BH
Modalidade adaptada do vôlei promove benefícios à saúde física e mental e fortalece os laços entre os participantes
'Arrastão': suspeitos furtam série de veículos estacionados em rua de Contagem, na Grande BH
Morador da região teve sua caminhonete levada enquanto os criminosos tentaram arrombar outros carros
Motorista com sinais de embriaguez capota o carro e bate em veículos estacionados em BH
Condutora possui passagens pela polícia por tráfico internacional de drogas e estava usando tornozeleira eletrônica
Dupla é presa após quebrar bomba de combustível e perseguir frentista com pedras em BH
Câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos, que foram presos em flagrante pela Polícia Militar
A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (07)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
PRF apreende 114 kg de drogas escondidas em carro na Grande BH
Apreensão foi feita durate fiscalização rotineira da PRF; agentes sentiram o odor das drogas no banco de trás do carro
Defeitos em ônibus geram insatisfação entre passageiros de Belo Horizonte
Passageiros reclamam de problemas nos ônibus e cobram ações da prefeitura em BH
Velório de menina morta em ataque a tiros ocorre em Rio Acima, na Grande BH
Maitê, de cinco anos, foi vítima de um 'acerto de contas' na MG-030; pai também morreu e mãe ficou ferida
Mineira de Contagem triunfa no campeonato brasileiro de paraescalada
Ágatha Vitória, de 20 anos, supera desafios e se destaca no esporte
Vídeos de drone mostram acidente envolvendo mais de 20 veículos em Nova Lima (MG)
Segundo Bombeiros, batida aconteceu na altura do km 548 da BR-040 e envolveu caminhões e carros