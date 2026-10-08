A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (08)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": o surfista Pedro Scooby está passando por mares revoltos graças a um processo envolvendo o falecido pai, acusado de fazer uma ex-funcionária de "laranja". Para se defender, o esportista revelou que não mantinha relação com o pai há 20 anos. E mais: a influenciadora Amanda Kimberlly procurou a polícia depois de receber ataques contra a filha que tem com o jogador Neymar.



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