Flanelinhas bloqueiam rua e cobram até R$ 50 de motoristas para estacionar na Pampulha, em BH

Flanelinhas foram denunciados por supostamente bloquear uma rua e cobrar até R$ 50 de motoristas para permitir o estacionamento na região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesse domingo (8). A situação foi registrada nas proximidades da Praça Geralda da Mata Pimentel, um dos pontos turísticos da capital, bastante frequentado por famílias, principalmente aos fins de semana.



Um vídeo divulgado pela página BH é Meu País mostra a atuação dos flanelinhas na região. Segundo a denúncia, o grupo estaria impedindo a passagem de veículos e exigindo pagamentos dos condutores que desejavam estacionar na área pública.



Após receber denúncias sobre a situação, a Fiscalização Urbanística e Ambiental de Belo Horizonte, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, realizou uma ação na Praça Geralda da Mata Pimentel.



O problema, no entanto, não é recente. Frequentadores da Pampulha e de outros pontos turísticos de Belo Horizonte relatam situações semelhantes, com cobranças irregulares para estacionar em vias públicas, que deveriam permanecer acessíveis aos motoristas.



A Record Minas procurou a Prefeitura de Belo Horizonte para esclarecer quais medidas foram adotadas durante a fiscalização, se houve abordagens ou autuações e quais ações estão previstas para impedir novas cobranças irregulares na região. Até a última atualização desta reportagem, a administração municipal não havia respondido.







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